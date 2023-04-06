«الإسكان»: طرح قطع أراضي بمساحات مختلفة في حدائق أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطعة أراضي بمساحات مختلفة وبأنشطة متنوعة، بمساحة 32158.35 متر مربع بمقدار 7.65 فدان، بنشاط عمران متكامل، بسعر 3895 جنيها للمتر.

النسبة البنائية المخصصة للإسكان

وحددت الخريطة الاستثمارية الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، أن تكون النسبة البنائية للأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة أرض المشروع، وأن النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من مساحة أراضي العمارات، وهذا نسبة لكراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن».

النسبة البنائية للفيلات المنفصلة والمتصلة وشبه المتصلة

وأن تكون النسبة البنائية للفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40% من مساحة الأراضي المخصصة للفيلا، وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة لا تزيد عن 45% من مساحة الأرض المخصصة للفيلا.

نسبة الارتفاع بالنسبة للفيلات والعمارات

وحددت الخريطة الاستثمارية الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، أن تكون نسبة الارتفاع بالنسبة للفيلات «أرضي + دور أول»، وبالنسبة للعمارات «أرضي + 5 أدوار علوية»، مع السماح لإقامة غرف أسطح بسماحات لا تزيد عن 25% من الدور الأرضي، وتستغل كخدمات للمبنى، وبما لا يتعدى قيود ارتفاع هئية عمليات القوات المسلحة.

نسبة الارتفاع المخصصة للخدمات

وبالنسبة للأراضي المخصصة للخدمات، ونسبة الأراضي المخصصة لها من 8 - 12% من إجمالي مساحة الأرض المشروع، ونسبة المباني لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

الارتفاع المسموح بالأراضي المخصصة للخدمات

ويأتي الارتفاع المسموح بالأراضي المخصصة للخدمات، «أرضي + دورين» لجميع الأنشطة عدا الحضانة، الأرضي للحضانة والدور الأول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهي والأندية الاجتماعية «أرضي + أول» ويسمح بإقامة غرف الأسطح بحيث تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية للدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى، علمًا بأن المساحات تأتي تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.