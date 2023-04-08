تجديد حبس كهربائي متهم بقتل زوجته في أكتوبر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس كهربائي متهم بقتل زوجته بسبب خلافات فيما بينهما بمنطقة أكتوبر بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الميعاد المحدد.

اتهام كهربائي بقتل زوجته

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر ثالث، يفيد قيام أحد الأشخاص «كهربائي» بقتل زوجته الثلاثينية، مستخدمًا سلاح أبيض «سكين»، وذلك بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشادة كلامية على أثرها قام المتهم بقتلها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لبيان أسباب الوفاة، كما تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة للمتهم والقبض عليه.

خلافات مستمرة بين الزوجين

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب ديمومة الخلافات الأسرية فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أما عن العقوبة المتوقعة التي تواجه المتهم، حسب ما قال محمد عبدالحميد الصادق الخبير القانوني، فإن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام.

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.