«التعليم»: لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية بسبب أزمة مالية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية.

التعليم تنفي إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعي، مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب، دون معوقات.

استمرار الدراسة بشكل طبيعي في مدرسة كلية النصر للبنات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدرسة كلية النصر للبنات تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أي نقص قد يحدث في الموارد المالية بالمدارس التابعة لها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).