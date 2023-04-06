«التعليم» تعلن شروط وضوابط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، الشروط والضوابط للتقدم للأعضاء الجدد للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن يفتح باب التقديم لها يومي الأحد والاثنين المقبلين بمقر اللجان، مشيرة إلى أنه سيجرى عقد مقابلات شخصية للمتقدمين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

شروط التقديم في العمل للجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، شروط التقديم لأعضاء الجدد للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة، كالتالي:

- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- ألا يكون من العاملين في احدى مدارس الثانوية العامة، أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها في المدارس التابعة للقطاع.

- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2023 أو تدرس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الرابعة للعمل بلجان النظام والمراقبة في محافظات القطاع «المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد».

ضوابط التقديم في العمل لجان الثانوية العامة 2023

وحددت لجان النظام والمراقبة ضوابط التقديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالي:

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو من اقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

- ألا يكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

- وبالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات على عملهم.

- ألا يكون مشتركا في العمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية، وأن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة.