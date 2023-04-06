التعليم تُحدد ضوابط غياب الطلاب عن التقييمات بالمدارس الفنية الجدارات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الضوابط الهامة حال غياب الطلاب عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية التي تطبق منهجية الجدارات، موضحة أن الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالـب (غير الجدير) الذي لم يجتاز وحدة أو وحدتين في الدور الأول أو كان متغيبا فيهما على أن يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة و يحق للطالـب التقدم للبرنامج العلاجي اختيارياً بعد سداد الرسوم المقررة لها.

وتابعت وزارة التعليم، في خطاب رسمي، أن الغياب كليا في أكثر من وحدتين، فالطالب المتغيب عـن التقييم أو الذي لم يجتاز أكثر مـن وحدتين لا يـحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي، مضيفة أن الغياب كليا وعدم اجتياز وحدة في الدور الثاني فالطالـب الـذي لـم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسبًا ويحـق لـه إعادة العام الدراسي في الوحدات التـي رس فيهـا فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة علي هذه الرسوب في عامين متتاليين والطالب الراسـب لعامين متتاليين فـي ذات الصـف فـي المدارس المطبـق بها منهجية الجـدارات المهنيـة يحق له التقدم للامتحان من الخارج علي نظام العمال طبقـاً للقرارات الوزارية المنظمة.

نسبة الحضور 75% في الجدارات .. شرط دخول الامتحان

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الحضور 75% في الجدارات كما يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامـة ألا تقـل نسـبة الحضـور الطالـب عـن 75٪ مـن مجمــوع الـدروس المقـررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، كما يـحـق للطلاب الذين اجتازوا جميـع وحـدات البرنامج التقدم للتقييم النهـائي أمام اللجنـة وتنفيذ التقييم النهائي للبرنامج، أما الطـلاب الـذي لـم يجتـازوا وحـدتين بالدور الأول يحـق لـهـا دخـول الانعقاد الثاني للتقييم النهائي بعد اجتياز تقييم الوحدتين .

البرنامج العلاجـي

وقالت الوزارة إنه يحق للطالـب دخـول البرنامج العلاجـي عقـب الفصل الدراسي الأول أو الفصـل الدراسي الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضـوره أحـد تقييمات مخرج في الوحـدة، ولا يحـق للطالب المتغيـب عـن جميـع تقييمات الوحـدة دخـول البرنامج العلاجي وينفذ البرنامج العلاجي وإتاحة الفرصة الثالثة للجدارات الفنية فقط، موضحة أنه في حالة عدم اجتياز الطالب لإحدى الوحدات التي تعتبر سابقة لباقي وحـدات البرنامج يجـوز تنفيذ برنامج علاجي استثنائي له خـلال العام الدراسي بحد أقصـي وحـدة واحدة فقـط خـلال الفصل الدراسي وبموافقة المحقق الداخلي للبرنامج ورئيس لجنة إدارة التقييم والتحقـق بالمدرسة مـع السماح للطالب بحضور بقية الوحـدات للبرنامج على ألا يتم تقييمه بها إلاً بعد اجتيازه البرنامج العلاجي.

وأكدت وزارة التعليم، أنه في حالة عدم تحقيق الطالب لأحـد مخرجات التعلم الخاصة بوحدة ما، يتم إعادة تقييمه للمرة الثانية خلال أسبوع من تاريخ التقييم الأصلي وشروط انتقال طالب الجدارات من سنة دراسية لأخرى هو نجـاح الطالـب فـي تحقيـق مخرجـات الـتعلم الخاصـة بوحـدات الـجـدارات المخصصة للسنة الدراسية.

إعادة التقييم لنـواتج التعلم

وأوضحت أنه في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنـواتج التعلم الخاصـة بوحدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منهـا بحلول نهاية الفصـل الدراسي الثاني النفس السنة الدراسية وفـي حالـة عـدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنتائج التعلم الخاصـة بوحـدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر هذه العملية، ولكنيجب الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الثاني.