«التعليم»: بدء التقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الأحد

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قطاع أ بأسيوط، عن قبول طلبات الأعضاء الجدد للعمل في اللجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 9 و 10 أبريل 2023.

التقديم للعمل باللجان الثانوية العامة

وأوضحت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، في خطاب رسمي، أن لجان المقابلة الشخصية لقبول الأعضاء الجدد للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة، تعقد يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 أبريل 2023، ويبدأ العمل في قبول الطلبات من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا بمقر اللجنة بمعهد التربية الفكرية بأسيوط، على أن يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة .

المستندات المطلوبة للتقدم

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، المستندات المطلوبة للتقديم وهي صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك المواد للمعلم والإداري، وصورة شخصية ضوئية حديثة، وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.