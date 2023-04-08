توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بمحافظة كفر الشيخ

وزع مكتب مشروعات الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامي الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى النمر الشرقية وأبو ريا وفرج الكبرى بمركز الرياض، وقريتي قراجة والقنطرة البيضاء بمركز كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اهتمام بالغ بالأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبه أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، والاهتمام البالغ بهدف النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في كفر الشيخ، إن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف «شعبان»، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.