حريق يلتهم 8 آلاف دجاجة في مزرعة بإحدى قرى كفر الشيخ.. ماس كهربائي

نشب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحري، بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن نفوق 8 آلاف فرخة عمر 10 أيام.

نشوب حريق بمزرعة دواجن

وتلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة قضاعة الغربية بجوار محطة صرف الاستزراع السمكى بقرية بر بحري، بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

إخماد الحريق

وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق بمساعدة الأهالي، وجرى إخماد الحريق، بمتابعة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفر الحريق عن نفوق 8 آلاف فرخ عمر 10 أيام، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.