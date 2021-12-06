جمعية الأورمان: تسليم 160 مشروعا تنمويا لمحدودي الدخل في كفر الشيخ

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه يجرى العمل حاليا على تسليم 160 قرض حسن لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، مؤكدا أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، والنهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة، وتحسين مستوى معيشتها.

الاستفادة من القرض على 3 مراحل

وأوضح «شعبان»، في بيان له، أنه يجرى الاستفادة من القرض على 3 مراحل:

المرحلة الأولى: تمنح الحالة 7000 جنيه دفعة أولى، تسدد على 20 شهرا، بقيمة 350 جنيها شهريا.

المرحلة الثانية: التجديد بقيمة 7000 جنيه دفعة ثانية للحالة، ويسدد المبلغ بالكامل على 20 شهرا، بقيمة 350 جنيها للشهر الواحد، ويشترط في التجديد أن يكون هناك مشروع قائم بالفعل، ولديه بضاعة لا تقل عن 1000 جنيه من إجمالي رأس المال.

المرحلة الثالثة: وهي منحة للحالة المستفيدة بقيمة 7000 جنيه، وبذلك تكون قيمة القرض 21000 جنيه، تسدد الحالة 14000 جنيه منها فقط، و7000 منحة لا ترد.

تسليم 3857 مشروعا تنمويا خلال سنوات لأبناء كفر الشيخ

وأشار اللواء ممدوح شعبان، إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، سلمت على مدار الأعوام السابقة 3857 مشروعا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية.

ولفت مدير عام جمعية الأورمان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ، التي تذلل العقبات كافة أمام عمل الجمعية، منوها إلى أن الأخيرة تجري مسحا اجتماعيا للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، من خلال البحوث الميدانية التي تجريها «الأورمان».