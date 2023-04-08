دنيا سمير غانم تشكر ضيوف شرف الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر لضيوف الشرف الذين ظهروا في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة، من بينهم صلاح عبد الله، سلوى عثمان، فتوح أحمد وكريم عفيفي، إذ نشرت صور تجمعها بهم من كواليس المسلسل عبر حسابها على «تويتر»، معلقة: «شكراً لكل النجوم اللي نورونا وشرفونا في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة».

وقال الفنان صلاح عبد الله، عن المشهد الذي قدمه في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة، عبر حسابه على «تويتر»: «هو مشهد واحد في الحلقة الأولى، بس لعبته بحب وبمزاج حُباً في بنتي الغالية دنيا سميرغانم، فيارب يعجبكم ويضحكم ولما أشوف إعجابكم وأسمع ضحكم».

الجمهور يشيد بدنيا سمير غانم في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة: موهبة متكاملة الأركان

وحظيت الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة بردود فعل إيجابية وإشادات من الجمهور والنقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأبدت إحدى المتابعات على «تويتر» إعجابها بالحلقة، قائلة: «حبيت الحلقة الأولى ودنيا سمير دائماً مُميزة في إختيار أعمالها اللي تليق بجمهورها»، وقال آخر: «دنيا سمير غانم موهبة متكاملة الأركان»، وتوالت التعليقات: «دنيا موهبة نادرة وإمكانيات غير محدودة، مجمع فنون لن يتكرر، فهي تستطيع إتقان أكثر من شخصية غير عادية في عمل واحد».