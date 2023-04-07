مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. دنيا سمير غانم تسافر عبر الزمن عبر كتاب مسحور

دار مسلسل جت سليمة الحلقة 1 حول الفنانة دنيا سمير غانم، وتعمل في مكتبة لبيع الكتب والمجلات الخاصة بوالدها المتوفي، وتعاني من سوء معاملة زوجة والدها التي تعيش معها هي وشقيقها الصغير «عمر»، وتعاني أيضًا من بُخل خطيبها، وهو الفنان كريم عفيفي وبُخل زوج والدها.

ملخص مسلسل جت سليمة الحلقة 1

وجسدت مسلسل جت سليمة الحلقة 1 معاناة الفنانة دنيا سمير غانم، وتقوم بدور «سليمة»، مع زوجة والدها وخطيبها، وأيضًا عمها الفنان فتوح أحمد، إذ قام ببيع المكتبة وتحويلها إلى محل لبيع الأسماك، رغم محاولات «سليمة» إثناءه ودفع نصيبه في مكتبة شقيقه، إلا أنه لم يرضخ لمحاولاتها وقرر بيع المكتبة.

وآخر مشهد ضمن ملخص مسلسل جت سليمة الحلقة 1 كان لبومة وقفت على شباك غرفة «سليمة» وشقيقها وهم يتحدثان معًا، ثم طارت البومة تاركة خلفها ريشة دخلت الغرفة وسقطت على السرير، وأثناء قرأة كتاب غريب مسحور هي وشقيقها، لم تفهم كلماته، وقامت بوضع الريشة داخله وقفله، فخرج منه نور ساطع وصوت عال، ليتغير الزمن والمكان، وتجد «سليمة» وشقيقها نفسيهما في زمن غريب يشبه أيام الجاهلية.

أحداث مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول فتاة تعثر على كتاب مسحور، يُعيدها إلى الماضى لتدخل في عديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوى، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ويعد مسلسل جت سليمة أول مسلسل لـ«دنيا» من 3 سنوات.