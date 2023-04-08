ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟ سؤال يبحث عنه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من الذين يحبون تناول الطعام والشراب حتى آخر وقت ممكن قبل الصيام، لذا يسألون ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟ من أجل ضمان صحة صومهم.

ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟ قائلة إن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ «الله» من الجملة الأولى في الأذان «الله أكبر».

وحذرت الدار في إجابتها عن سؤال ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟، عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.

ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟

وأشارت دار الإفتاء في حديثها حول ما الوقت الصحيح للإمساك في رمضان؟ إلى أنَّ البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر، وهذا خطأ.