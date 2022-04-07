نادية عمارة: إمساك المصحف والقراءة منه في صلاة التراويح جائز «فيديو»

قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة، إن الإمساك بالمصحف والقراءة منه خلال صلاة التراويح في المنزل أمر جائز، حيث ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن غلامها زكوان كان يؤمها في الصلاة من المصحف، ولا شيء على من يفعل هذا إطلاقا.

يجب على السيدة أن تطيب خاطر زوجها وتصل رحمها

وأضافت خلال تقديمها لبرنامجها «قلوب عامرة»، والمذاع على فضائية «ON»، أنه بالنسبة لصلة الرحم فيجب على الفرد منا أن يسدد ويقارب في حدوث ذلك الأمر، حيث أن الحكمة لا تفوت الشخص في صلة الرحم تجاه الوالدين مع عدم التقصير في حق الزوج، «يجب على السيدة أن تطيب بخاطر زوجها، وتقوم بحقه وحق والديها بقدر استطاعتها».

«عمارة»: لو لم يوف الإنسان بنذر سيكون عليه كفارة يمين

وتطرقت «عمارة» إلى النذر، موضحة أنه عبادة يوجبها الإنسان على نفسه، «لله عليّ كذا، يبقي أنا أوجبت عليّ الشئ بصفته ووضعه اللي قولته، لو قولت عجل يبقي لازم أوفي بالنذر وفق ما تم التلفظ به، ولو الإنسان مقدرش الوفاء به يبقي عليه كفارة يمين، وبعد كفارة اليمين يعمل الصدقة كما يريد ليتحلل مما أوجبه على نفسه».