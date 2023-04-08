إحباط تهريب مستلزمات لشبكات الإنترنت بنصف مليون جنيه في ميناء سفاجا

تمكنت إدارة شرطة موانئ سفاجا بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ من ضبط قائد سيارة نقل (فارغ)، مقيم بمحافظة المنوفية، والواردة للميناء على إحدى العبارات من موانئ إحدى الدول، وبحوزته (79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الإنترنت راوتر - أطباق تقوية أجنبية الصنع)، مخفاة داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الإتجار، وقدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركي بـ 574 ألفا و620 جنيها.