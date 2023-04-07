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«الداخلية» تنظم زيارات لدور رعاية الأيتام وتوزع الهدايا احتفالا بيوم اليتيم

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
06:06 م | الجمعة 07 أبريل 2023
احتفال وزارة الداخلية بيوم اليتيم مع الاطفال الايتام

احتفال وزارة الداخلية بيوم اليتيم مع الاطفال الايتام

شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم، وذلك من خلال تنظيم زيارات لهم للمواقع الشرطية وتوجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وتوزيع هدايا على نزلاء هذه الدور والكشف الطبي عليهم، وذلك من منطق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية.

توزيع هدايا وكتيبات إرشادية

وتنوعت الاحتفالات التى نظمتها وزارة الداخلية للأيتام، حيث استقبلت الإدارة العامة للمرور عددًا من الأطفال الأيتام وتم توزيع هدايا وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور.

كما أقامت الإدارة المدينة المرورية للأطفال والتى تعتبر نموذج مصغر للشوارع والميادين تعرفوا خلالها على القواعد المرورية الواجب اتباعها.

كما قام قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام حيث تم الاحتفاء بها وتوزيع الهدايا عليهم أدخلت الفرحة والبهجة عليهم.

 

 

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان