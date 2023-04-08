حملة أمنية لضبط مصانع الأسمدة العشوائية في المنوفية والغربية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية دون ترخيص بنطاق مديريتي أمن المنوفية الغربية.

وأسفرت جهودها في مجالي حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات الزراعية، وحماية البيئة، والصحة العامة والمواد الغذائية، عن ضبط 4 مصانع - مخزنين – محل دون ترخيص، بمضبوطات بلغت (45,5 طن مواد خام ومنتج نهائي أسمدة زراعية – 24100 عبوة مبيدات زراعية – 10 أطنان مخلفات بلاستيكية – 35 ألف قطعة صناديق بلاستيكية – 299 طن معجون صلصلة طماطم – 6 طن أعلاف حيوانية – 3.345 طن أسماك مُجمدة رنجة مُدخنة – 3 طن ملح طعام) جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات.