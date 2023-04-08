مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

شهد طريق «البداري - أسيوط» الزراعي عند كوبري الجمصة التابع لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، ما تسبب في مصرع شابين وإصابة ثالث، وتم نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بحادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عملية النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية ووقوع ضحايا ومصاب.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وتبين وقوع حادث التصادم بين السيارة والدراجة النارية على كوبري الجمصة، ونتج عن الحادث مصرع «أحمد. ج. ع»، 18 عاما، و«حسين. ا. ع» 19 عاما، وإصابة شخص ثالث يدعى «عبده. س. ف»، 17 عاما، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة والمصاب لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.