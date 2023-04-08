«صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل إشغالات بقليوب

تواصل مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية تلقي شكاوى المواطنين في كافة الخدمات والقطاعات، حيث استجابت المبادرة لشكاوي المواطنين بمنطقة قليوب البلد بحي السكة الحديد بمحافظة القليوبية، وتضررهم من وجود إشغالات مقهي مخالف.

وعلى الفور، تواصلت مبادرة صوتك مسموع مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية لإزالة أسباب الشكوى والإشغالات لمقهى وعدم إعاقة المارة.

التواصل مع صوتك مسموع

خصصت وزارة التنمية المحلية، مجموعة من الأرقام متاحة للمواطنين للتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع، عن طريق رقم واتس آب 01150606783 ورقم الخط الساخن والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاكس 33374892 حيث يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي اشغالات أو تعديات أو مخالفات بناء أو تراكمات قمامة أو فساد ومواعيد عمل المحلات.

التفاعل مع المواطن

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين، وتلقي شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها.