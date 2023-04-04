«عمليات التنمية المحلية»: متابعة ترشيد استهلاك الطاقة في المحافظات

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظات القليوبية والمنيا وكفرالشيخ، لتنفيذ قرار مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية بالمحافظات، ورفع نسبة خفض الاستهلاك إلى 75% بدلا من 50%.

متابعة مستمرة للمحافظات

ووجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للمحافظات، للإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة، وإلزام المحلات والأنشطة التجارية المختلفة من مطاعم وكافيهات ومقاهي وورش وخلافه بتوقيتات الغلق المحددة، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

خفض معدلات الإضاءة

يذكر أنّه يتم خفض معدلات الإضاءة في الشوارع الرئيسية والمياديين، والمباني الحكومية ومباني الأحياء والمديريات الخدمية، ضمن خطة الحكومة لترشيد الطاقة.