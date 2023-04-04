وزير التنمية المحلية: خطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في 16 محافظة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تحويل المخلفات للطاقة بأبو رواش، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.

نقلة كبيرة في التعامل مع المخلفات الصلبة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع هو الأول من نوعه في الدولة ويمثل نقلة كبيرة بمجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة في إطار منظومة المخلفات البلدية الصلبة كما يساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية، مشيرا إلى تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف وزارة الإنتاج الحربي لإقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة لتحويلها لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش لمعالجة بطاقة استيعابية 1200 طن /يوم وتكلفة استثمارية تقدر بـ120 مليون دولار.

تقييم الأثر البيئي

وقال وزير التنمية المحلية، إنه جرى تخصيص الأرض لإقامة المشروع لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروع، والرفع المساحي والجسات، ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع مع عمل التصميم المبدئي للمحطة بأرض المشروع، لافتا إلى أنه على مستوى المحافظات من المخطط العمل على معالجة المخلفات بتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة في 16 محافظة على مرحلتين بما يمثل 20%؜ من المتولد السنوي للمخلفات البلدية الصلبة.

وأوضح أن تلك التكنولوجيا تتميز في معالجة المخلفات بأن كمية المرفوضات النهائية التي سيتم دفنها دفن صحي آمن 5% فقط مقارنة بالتكنولوجيات الحالية التي يبلغ حجم المرفوضات بها 25%؛؜ الأمر الذي يؤدي للاستفادة المثلى من مواقع الدفن الصحي الآمن التي تم تشييدها في إطالة العمر الزمني لها ومن ثم الحفاظ على موارد مصر من الأراضي.