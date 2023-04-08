القبض على عصابة لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»- مقيمان بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.