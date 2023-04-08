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جمارك القاهرة تضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وأجهزة استشعار لاسلكي

كتب:

أيمن حمزة
12:36 م | السبت 08 أبريل 2023
ضبط مستحضرات تجميل وأجهزة استشعار لاسلكي

ضبط مستحضرات تجميل وأجهزة استشعار لاسلكي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأيضا كمية من أجهزة الاستشعار اللاسلكية.

606 عبوات مستحضرات تجميل و42 جهاز استشعار لاسلكي

وبحسب بيان الجمارك، فإنه أثناء أنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من موسكو، استوقف علاء خضر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبدالعال مأمور الجمرك، لاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

وعلى الفور، قام أمير مطر، مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف يوسف أحمد يوسف مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

وقام فتحي فوزي مدير الجمرك بتكليف كل من المأمورين مصطفى بحر ويوسف أحمد، باستكمال التفتيش اليدوي بدقة، مما أسفر عن ضبط 606 عبوات مستحضرات تجميل و42 جهاز استشعار لاسلكي.

تحرير محضر ضبط جمركي

وأمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 87 لسنة 2023 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.