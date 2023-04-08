«مياه القاهرة» تعلن حاجتها لحملة ماجستير ودكتوراه في مجال التدريب الإداري

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حاجتها لمدربين من داخل وخارج الشركة، من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال التدريب الإداري والقيادي ودورات التعاقب الوظيفي، وذلك في تخصصات إدارة الذات، والأنماط الشخصية، ومهارات التفكير، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، ومهارات العرض، وكتابة التقارير، وأساسيات الإدارة، والتخطيط ومؤشرات الأداء، وبناء فرق العمل، والإشراف الفعال، وإدارة الاجتماعات، وحل المشكلات، وإدارة التغيير.

وذكرت، أن ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على الارتقاء بمستويات الآداء للعاملين فى مختلف التخصصات، وتشجيع العاملين على استكمال الدراسات الأكاديمية من أجل تطوير منظومة العمل.

موقع التقديم

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه سيتم التقدم للتسجيل بقاعدة بيانات المدربين بالشركة عن طريق الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه مسطرد، اعتباراً من 2 حتى 18 مايو 2023، ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمى للشركة على الرابط التالي www.gcwc.com.eg.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تسعى دائماً للاستفادة من الأبحاث العلمية في كل التخصصات، لتحديث وتطوير منظومات العمل وكذلك تطوير مهارات العاملين بالشركة.

شروط التقديم

وفيما يتعلق بشروط التقديم فهي كالتالي:

- حصول المتقدم على درجة الماجستير أوالدكتوراة أو مايعادلها.

- خبرة في مجال التدريب الإداري.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما فى 1 مايو 2023.

- تقديم سيرة ذاتية نسخة ورقية والكترونية، مدعمة بالشهادات العلمية وشهادة الخبرة.

- اجتياز المقابلة الشخصية للجنة تقييم واعتماد، والتي تشرف عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- تقدم الطلبات باليد بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه مسطرد بشارع شركات البترول، من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، اعتبارا من 2 مايو المقبل حتى 18 من الشهر نفسه، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو الإيميل.

- للاستفسار يرجى التواصل على رقم «01284181929».