ضبط 313 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 313 قضية مواد مخدرة بإجمالي 338 متهما، إلى جانب ضبط 154 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما.

كما تمّ ضبط 166 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 82541 حكما قضائيا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، وضبط 20 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال بلطجة، و283 دراجة نارية مخالفة، و21822 مخالفة مرورية.

وجرى فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.