حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق.

المتهم يتاجر في الحشيش والهيروين

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاطا اجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لكمية من مخدري الحشيش والهروين، وعدد 30 قرص مخدر لعقار ترامادول بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.