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ضبط 70 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:56 م | السبت 08 أبريل 2023
حملات مرورية.. صورة أرشيفية

حملات مرورية.. صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69307 مخالفات مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

396 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 دراجات نارية مخالفة.

30 مخالفة موقف عشوائي.

24 مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع