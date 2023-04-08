«مياه أسيوط»: تنفيذ ألف وصلة منزلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد دورها المجتمعي الفعال في مجال توصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوصول الدعم لمستحقيه، وتحسين دعائم الحياة الكريمة المقدمه للمواطنين، حيث تم تنفيذ ألف وصلة منزلية.

مساعدة محدودي الدخل

وأوضح المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مدى مساهمة شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد في تكلفة توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المجتمع المدني، تحت رعاية الشركة القابضة للمياه.

وذكر، أن بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط، يهدف إلى مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لمنازل تلك الأسر، دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، وإيمانا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكل الشركات التابعة بالدور المجتمعي الذي تقدمه مثل هذه الجمعيات لغرس نبتة مثمرة في المجتمع المصري.

التعاون مع الجمعيات الأهلية

وأشار «الشرقاوي»، إلى أنه طبقا لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة والجمعيات الأهلية، والتى تأتى كمشاركة مجتمعية تقوم بها الشركة اعترافا بدورها كمؤسسة تساهم فى البناء والتعمير الحضاري والتنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تم تنفيذ 1000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجاً لتوفير حياه أفضل، باعتبار أنها أصبحت ضرورة لمساندة الدولة وتعزيز الخدمات الحيوية.