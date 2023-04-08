إصابة حلاق سقط على سيخ حديد أثناء محاولته إصلاح الدش بأبو النمرس

أصيب حلاق بجرح نافذ بالبطن نتيجة سقوطه على سيخ حديدي أثناء إصلاحه الدش، وتم نقل المصاب إلى مستشفي القصر العيني لتلاقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة حلاق بجرح نافذ في البطن

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى القصر العيني بوصول «أحمد.ر» 28 سنة حلاق مصاب بجرح نافذ بالبطن بسبب سقوطه على جسم صلب، تم التقابل مع زوجته ربة منزل 22 التي أفادت بأنه حال قيام زوجها بإصلاح الدش أعلى السطح اختل توازنه فسقط على سيخ حديد مما أدى إلي إصابته.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بأقوال الزوجة ولم يتهما أحدا بشيء، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.