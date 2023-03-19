تفاصيل العثور على جثة شاب داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة

عثر رجال الشرطة على جثة في منطقة أبو النمرس، وتبين من خلال المعاينة أن الجثة لشخص مجهولة الهوية في العقد الثاني من عمره داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما يُكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل العثور على جثة بمنطقة أبو النمرس

أما عن تفاصيل واقعة العثور على جثة بمنطقة أبو النمرس، فقد كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفي رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة بمنطقة أبو النمرس يفيد العثور على جثة داخل ترعة المريوطية وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان وسيارات الإسعاف.

وعقب الفحص تبين أن الجثة لشاب في العشرينيات من عمره، ولم يُستدل على هويته، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثة وأمرت بنقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

عدم وجود شبهة جنائية

وتبين من خلال التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة بمنطقة أبو النمرس أنه تم العثور على الجثة أثناء إجراء عملية تطهير وتنظيف داخل الترعة بمنطقة أبو النمرس، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية، كما تبين عدم وجود أي إصابات في الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.