مصرع عامل غرقا أثناء قيامه بأعمال تطهير رشاح في أبو النمرس بالجيزة

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء قيامه بأعمال تطهير رشاح خاص بصرف مغطى في أبو النمرس بالجيزة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بمصرع عامل أثناء قيامه بأعمال تطهير رشاح خاص، على الفور انتقل المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث ابو النمرس والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بشركة لتطهير الرشاحات، 27 سنة، ببعض أعمال التطهير لرشاح خاص بالصرف سقط بالمياه ما أدى لوفاته غرقا، وبسؤال شهود الواقعة عمال أيدوا ما جاء بالفحص، وأن الشركة تقوم بأعمال تطهير الرشاحات بناء على تعاقد مع إدارة الري والصرف ولم يتهموا أحدا بشيء، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.