وفاة عامل بعد مشادة كلامية مع جاره في أبو النمرس بالجيزة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بسكته قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين جاره بسبب لهو الأطفال في أبو النمرس، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى أبو النمرس، بوصول عامل 44 سنة متوفى إثر سكته قلبية، ولا توجد به ثمة إصابات.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بتوجه المقدم مصطفى رشوان رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

مشادة كلامية مع جاره

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفى، قرر بحدود مشادة كلاميه بينه وبين جاره بائع أدوات منزلية 30 سنة، وجرى ضبطه إثر خلافات بينهما بسبب لهو الأطفال دون تعدي أي منهما على الآخر.

وعقب دخول المتوفى للمنزل شعر بإعياء شديد عقب دخوله المنزل، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى في الحال، تحرر محضر بالواقعة.