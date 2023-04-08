خطوات تسجيل عضوية منتجي أعلاف الدواجن في بورصة السلع المصرية.. 6 شروط

قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة، وذلك بكمية 20 إلى 100 طن يوميا، لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار المربين، ومن أجل تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، وإتاحتها وضبط أسعارها.

وفى هذا الإطار، أعلنت البورصة المصرية للسلع ضرورة قيام مصانع الأعلاف بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع من هنـــا.

وتبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة ابتداء من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل، حتى يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً، مع تحويل كميات الذرة الصفراء من خلال هذه البورصة.

شروط تسجيل العضوية في البورصة المصرية للسلع

ويسلتزم الانضمام لعضوية البورصة المصرية للسلع توافر الشروط الآتية:

- الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- التقدم بطلب الانضمام لعضوية البورصة إلى إدارة شؤون العضوية بقطاع العضوية، وفقاً للملحق رقم (2) من قواعد العضوية بالبورصة.

- استيفاء مستندات طلب العضوية الواردة بالملحق رقم (3) من قواعد العضوية بالبورصة.

- سداد رسم قيد العضوية بالبورصة، وتشمل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، واشتراك سنوي مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

- توقيع عقد قيد الأعضاء مع البورصة وفقًا للملحق رقم (1) من قواعد العضوية بالبورصة.

خطوات تسجيل عضوية بورصة السلع

وتشمل خطوات تسجيل عضوية الشركات في بورصة السلع، ما يلي:

- الدخول على موقع البورصة السلعية من هنـــا.

- اختيار فئة عضوية الشركة.

- كتابة اسم الجهة.

- عنوان المركز الرئيسي.

- رقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- تحديد الشكل القانوني للشركة.

- تحديد القانون الخاضعة له الشركة.

- كتابة رقم السجل التجاري والتاريخ.

- تسجيل رقم البطاقة الضريبية.

- تحديد رأس المال ورأس المال المدفوع.

- تحديد رأس المال المرخص به.

- كتابة عدد الأسهم المصدرة.

- إرفاق المستندات المتاحة حول طلب العضوية.

- اضغط إرسال الطلب.