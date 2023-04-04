أخبار البورصة المصرية.. تباين أداء المؤشرات في بداية التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين في أداء مؤشرات اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.2% إلى مستوى 17022.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16% عند مستوى 2905.01 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.01%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.01%، في بداية التعاملات عند مستوى 4389.44 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.33% عند مستوى 2897 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 461.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 139.2 مليون سهم عبر تنفيذ 21.225 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، 1.084 تريليون جنيه وفق أخبار البورصة المصرية.