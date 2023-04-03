البورصة تقفز بنسبة 2.06% وتتجاوز 17 ألف نقطة مع بداية تعاملات الاثنين

قفزت البورصة المصرية بنسبة 2.06% وتجاوزت 17 ألف نقطة، في بداية تعاملات الاثنين، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بأكثر من 2.2% إلى مستوى 17063.98 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.16% عند مستوى 2879.9 نقطة، بينما حققت مكاسب بلغت 20 مليار جنيه في بداية التداولات.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 1.39%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.39%، في بداية التعاملات عند مستوى 4360.95 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.75% عند مستوى 2886.88 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 904.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 171.4 مليون سهم عبر تنفيذ 32.956 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 20 مليارات جنيه مسجلا في الوقت الحالي 1.087 تريليون جنيه.