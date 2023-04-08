تفاصيل حادث ميكروباص الكريمات وأسماء المصابين.. السواق نام على الطريق

على طريق الكريمات كان سائق «ميكروباص الموت» يسير بسرعة كبيرة في الاتجاه القادم من بني سويف إلى القاهرة، وفجأة حلت الكارثة عندما اصطدمت سيارة ميكروباص محملة الركاب بسيارة نقل بمقطورة ليتفرق ركاب الميكروباص إلى متوفين ومصابين في مشهد مرعب قبل ظهر اليوم.

أسماء المصابين في حادث ميكروباص طريق الكريمات

أسرع المارة إلى نجدة ركاب السيارة على طريق الكريمات، وتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أطفيح بينما نقل المصابون إلى مستشفى قصر العيني.

والمصابون هم: علي عبدالظاهر 35 سنة، أبو السعود قرني 31 سنة، وشقيقه الأكبر محمود 36 سنة، محمد رجب عواد 23 سنة، أحمد عبدالقادر عيسى 35 سنة، شعبان حمدي سعيد 21 سنة، محمد ناصر أنور 19 سنة، عمر علي 20 سنة، محمد سعيد فتحي 40 سنة، مصطفى طه محمد 45 سنة جميعهم يقيمون قرية البرمبل مركز أطفيح.

سائق ميكروباص الموت نام على طريق الكريمات

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في الحادث ووفق رواية شهود العيان أن سائق ميكروباص الموت كان قادمًا من مركز أطفيح بالجيزة متجهًا إلى القاهرة وخلال سيره بسرعة اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة من المقدمة ما يؤكّد أنَّ السائق أخذته سنة من النوم ففشل في السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالنقل بسرعة كبيرة ونتج عن الحادث وفاة 5 وإصابة 7 آخرين، وذلك بحسب رواية أحد المصابين للشرطة.

إعادة حركة السيارات على طريق الكريمات

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وأسرعت في نقل حطام السيارتين وإعادة حركة السيارات على طريق الكريمات وتمّ التحفظ على السيارات في مركز شرطة أطفيح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقررت انتداب خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث والسيارات المتسببة في حادث طريق الكريمات لبيان أسباب حدوثه وصرحت بدفن المتوفين ومناظرة الجثامين.