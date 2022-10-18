مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ميكروباص ونقل على طريق الكريمات

لقى 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أعلى طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

المصابون في الحادث

وتبين وجود سيارة ميكروباص بقيادة المدعو ربيع محمد عبد اللطيف 45 سنة ومقيم المنيا، مصاب بجروح في الرأس واشتباه كسر في الضلوع، وهيثم كمال محمد 20 سنة عامل، ومقيم في نجع حمادي، مصاب بجروح في الوجه والقدمين، وأحمد عمران محمود 28 سنة، عامل ومقيم بالفيوم ومصاب بجروح متفرقة بالوجه.

وبيّنت التحريات مصرع محمد فريد حمودة 26 سنة، مقيم بالسويس، مهندس مدني، محمود عبدالله حسين 34 سنة، مقيم بالبحيرة، وأحمد إبراهيم محمد 21 سنة، مقيم بالدقهلية، وعبدالرحمن خالد عثمان 21 سنة، مقيم ببولاق الدكرور.

النيابة تطلب تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة

وأوضحت التحريات، أنّه عند قدوم السيارة الميكروباص من القاهرة اتجاه بني سويف اصطدم بالمواجهة مع السيارة النقل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.