إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، اليوم السبت، على طريق الكريمات اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلق العلاج اللازم، وتحرير المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكريمات اتجاه حلوان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع أي حالات وفاة.

رفع آثار الحادث من على الطريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.

تحرير محضر بالحادث

تم تحرير المحضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه، وسؤال شهود العيان والمصابين بعد تماثلهم للشفاء.