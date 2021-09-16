مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث على طريق الكريمات بحلوان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل مواد بترولية، وميكروباصين أعلى طريق الكريمات، بمنطقة حلوان، وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى حلوان.

وانتقل فزيق من مباحث القاهرة والمرور إلى مكان الواقعة، لتسيير حركة المرور، بجانب أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة مرة أخرى إلى طبيعتها.

القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث

وتمكنت قوات المباحث من ضبط قائد السيارة النقل المتسبب في الحادث، وكشفت التحريات والتحقيقات أن السائق المقبوض عليه كان يسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص من الخلف، وتسبب فى وقوع ضحايا ومصابين، وأحيل للنيابة التي تباشر التحقيق.

النيابة تعاين مكان الحادث

وعقب الانتهاء من رفع آثار الحادث، انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث، وأيضا إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وجرى مناظرة الجثث، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.