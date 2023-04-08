محافظ أسيوط ينعى الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ببالغ الحزن والاسى وفاة فضيلة الشيخ علي محمود أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، ورئيس بيت العائلة المصرية السابق بأسيوط، والذي وافته المنية اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حل النزاعات والخصومات الثأرية

وأعرب محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، عن تقديره للشيخ علي أبوالحسن والذي يعد أحد أبرز رجالات الأزهر الشريف، ولإسهاماته المتعددة في قطاع الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية ودوره البارز في بيت العائلة المصرية بأسيوط وحل النزاعات والخصومات الثأرية بالقرى والمراكز، وتميزه بفصاحة لسانه وقوة بيانه ويتسم بالسماحة واللين، وخطابه يمثل الوسطية في الإسلام.

المشاركة في تشييع جثمانه

كما قدم محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لأسر الفقيدة الراحل، داعيًا الله أن يلهم أهله الصبر الجميل، كما كلف المحافظ حسني رئيس مركز ومدينة أسيوط حسني درويش بالمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم.