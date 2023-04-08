تركيب جهاز سونار جديد بمستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تركيب جهاز سونار جديد بمستشفى برج البرلس المركزي، وذلك من أجل استكمال تطوير قسم الأشعة بالمستشفى، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تركيب جهاز سونار جديد بمستشفى برج البرلس

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة بالمديرية.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء مستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 150 مليون جنيه، على مساحة 3 آلاف و725 متر مربع، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

افتتاح المستشفى في 2017

وتم البدء في عملية تطوير المستشفى منذ عام 2014 حتى تم افتتاحها في عام 2017، وتتكون من 73 سريرا، وقسم الاستقبال والطوارئ، و14 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 16 ماكينة، كما تتكون أيضا من قسم العمليات، وقسم العناية المركزة، وقسم الأشعة، وقسم المعامل، وقسم النساء والتوليد، و16 حضّانة لحديثي الولادة، والعلاج الطبيعي.