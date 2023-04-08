أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، عن منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

اختبارات التصفية النهائية الأربعاء المقبل

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المصعدين من المنطقة سيحضرون اختبارات التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بجوار رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في مدينة نصر بالقاهرة، يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، مطالبا المصعدين بالتواصل مع مسئولي إدارة شئون القرآن بالمنطقة.

وأعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، جدول تصفيات العشر الأوائل على مستوى الجمهورية في مسابقة شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم وتجويده للعام 2023.

وأوضحت إدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بالنسبة لأسماء الأوائل ستتواصل إدارة شئون بالمنطقة مع الطلاب المرشحين لإبلاغهم وتوفر لهم وسائل الانتقال الآمنة، أما بالنسبة لباقي النتيجة ستُعلن بعد اختبارات العشرة الأوائل لتكون نتيجة واحدة، على أن يتم إعلان حفل التكريم لاحقاً.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.