تفاصيل إلغاء زيارة وزير المالية الباكستاني إلى واشنطن.. «فيديو»

أفادت قناة «القاهرة الاخبارية»، بأن إسحاق دار وزير المالية الباكستاني، اليوم السبت، ألغى زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك بسبب الوضع السياسي في البلاد.

اجتماعات ثنائية ومُتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت

وأضاف وزير المالية الباكستاني، أنه سيحضر اجتماعات ثنائية ومُتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت، مُشيرًا إلى أن وفدًا باكستانيًا سيكون موجودًا في واشنطن.

وقلل وزير المالية الباكستاني من أهمية تقارير ربطت بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج إنقاذ مالي لباكستان من صندوق النقد الدولي.