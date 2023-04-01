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صندوق النقد الدولي: برنامج أوكرانيا تلقى 80 مليار دولار من المانحين

كتب:

أ ش أ
04:05 م | السبت 01 أبريل 2023
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، جافين جراي، إن برنامج الصندوق لأوكرانيا الذي يمتد على مدار أربع سنوات تلقى 80 مليار دولار من مانحين متعددي الأطراف وثنائيين .

وأضاف جراي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس يوكرين» الأوكرانية، اليوم السبت، إن الـ80 مليار دولار مقسمة إلى 20 مليار دولار منح و60 مليار دولار قروض ميسرة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى في شكل إعفاء من عمليات الديون.

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بقلم أ ش أ