صندوق النقد الدولي يوافق علي دعم أوكرانيا بـ15.6 مليار دولار

اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأوكرانية على خطة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في البلاد، ضمن مشروع لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

الخسائر البشرية تؤثر على اقتصاد أوكرانيا

وقال رئيس البعثة الميدانية لصندوق النقد الدولي، جافين جراي، إنه الاتفاق سيعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، للحصول على المصادقة النهائية عليه، موضحا أن «الخسائر البشرية الضخمة في أوكرانيا ستؤثر علي اقتصاد البلاد».

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع بنسبة 30% في العام الماضي، لافتا إلى «تعرض قسم كبير من القطاع الصناعي للتدمير، لكن رغم هذه الصعوبات نجحت الحكومة الأوكرانية في الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي، بفضل وجود دعم دولي كبير، واتباع سياسات حكيمة».

المساعدات الغربية تتجاوز 100 مليار دولار

من جهة أخرى، رحبت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأوكرانية وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة والشعب في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة في مواجهة روسيا».

وأضافت أن الغرب ساند أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في 24 فبراير 2022، بما يصل إلى 100 مليار دولار، بينها مساعدات عسكرية، وتسديد رواتب موظفي القطاع العام والحفاظ علي الخدمات العامة.