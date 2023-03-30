ليتوانيا تشارك في تمويل صندوق النقد الدولي لدعم أوكرانيا

أفادت وزارة المالية الليتوانية، بأنّها ستشارك في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الخميس، إنّ الحكومة الليتوانية وافقت على انضمام البلاد إلى برنامج صندوق النقد الدولي لأوكرانيا والذي يوفر للصندوق ضمانات مالية بشأن وفاء أوكرانيا بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي في المستقبل.

وأضافت الوزارة أنّ ليتوانيا تدعم أوكرانيا باستمرار في أشكال دولية مختلفة بما في ذلك المبادرات المالية، والضمانات المالية، التي ستسمح بالموافقة على برنامج كبير لصندوق النقد الدولي لأوكرانيا في المستقبل القريب، هي تعبير آخر عن الدعم القوي للشركاء الغربيين، بما في ذلك ليتوانيا.

ويركز برنامج الصندوق على تعزيز الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في أوكرانيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج الـ 48 شهرًا يوم الجمعة 31 مارس.

ومنذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا نحو 5 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وأكثر من ملياري دولار من الولايات المتحدة.