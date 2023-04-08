تشييع جنازة إمام مسجد توفي أثناء صلاة العشاء في الدقهلية «صور»

شيّع أهالي قرية منشأة عزت بالدقهلية، اليوم السبت، جنازة محمد عبد الحي، إمام مسجد، بعد وفاته أثناء صلاته العشاء داخل مسجد التوحيد بالقرية، حيث سقط عند الركوع علي أحد الأشخاص، ليفارق الحياة، وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية.

حزن أهالي القرية على الشيخ محمد عبدالحي

واتشحت القرية بأكملها بالسواد حزنًا على فراق الشيخ محمد عبد الحي، وخرج الجميع لتوديعه ونقله إلى مثواه الأخير، خاصة أنه كان محبوبا من الجميع وتربطه علاقة ودية وطيبة معهم.

ذكرى طيبة في قلوب الأهالي

ورحل الشيخ «محمد» بعد أن ترك ذكرى طيبة في قلوب أهالي البلدة، إذ عرف بالتسامح وحب الخير، واشتهر بتحفيظ القرآن الكريم، مثل والده، ونال حب البلدة بأكملها والقرى المجاورة لهم، لتكون نهايته أثناء الركوع أثناء الصلاة.