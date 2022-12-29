وفاة القمص سيرافيم حنا شيخ كهنة الإسكندرية.. 30 عاما راعيا 

توفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، القمص سيرافيم حنا، راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال القبطية الأرثوذكسية، سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث يعد أحد شيوخ كهنة الإسكندرية بعدما قضى 30 عاما كاهنا على مذبح كنيسة العذراء مريم بشارع سيف.

وبحسب ما أعلنته كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، فإنه الجثمان وُضع في الكنيسة من السابعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم لإلقاء النظرة الوداعية عليه من شعب الكنيسة.

موعد جنازة القمص سيرافيم حنا

وأوضحت أنه سيتم نقل جثمانه إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لأداء صلاة الجنازة على روحه في الثالثة من عصر اليوم، على أن تتلقى أسرته العزاء بقاعة كنيسة العذراء مريم بشارع سيف في السابعة من مساء اليوم.

من هو القمص سيرافيم حنا؟

ويعد القمص سيرافيم حنا أحد شيوخ كهنة الإسكندرية، حيث يعود تاريخ رسامته إلى 19 يونيو 1992، وحصل على رتبة القمصية في 14 نوفمبر 2020، واشتهر بصوته العذب في التسبيح والصلوات ومحبة الجميع وتقديم العطايا المادية والمعنوية للمحتاجين ممن يعرفون بمسمى «أخوة الرب».