تفاصيل المكالمة الأخيرة في حياة الملياردير بوب لي.. «استنجد بالشرطة وهو مطعون»

كشفت آخر مكالمة هاتفية أجراها الملياردير الأمريكي بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» والتي تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات، تفاصيل جديدة عن مقتله إثر تعرضه لطعنتين في الصدر بمدينة «سان فرانسيسكو».

الملياردير بوب لي يتصل بالشرطة الأمريكية طلبا للمساعدة

ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت تفاصيل آخر مكالمة لعملاق التكنولوجيا، الملياردير بوب لي، والتي طلب خلالها المساعدة من شرطة الولاية، وذلك قبل أن يفقد الوعي.

تفاصيل آخر مكالمة للملياردير «بوب لي»

تضمنت المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام، أنَّ الملياردير بوب لي استغاث بالشرطة ليكرر صرخاته طلباً للمساعدة خلال آخر مكالماته، قائلا «شخص ما طعنني، وأنا بحاجة للذهاب إلى المستشفى».

الشرطة الأمريكية تصل لموقع حادثة «بوب لي» في أقل من 6 دقائق

فيما أجرى الملياردير الراحل «بوب لي»، آخر مكالماته قبل أن يفارق الحياة في الساعة 2:34 صباحا، فيما وصلت الشرطة الأمريكية إلى موقع الحادث خلال أقل من 6 دقائق.

ووفقا للمعلومات التي أدلت بها شرطة الولاية، أكدت الأخيرة أنَّ الملياردير الأمريكي بوب لي كان فاقدا للوعي عند وصولها، «وجده الضباط ملقى على الأرض»، وتُوفي لاحقا بعد أن تم نقله إلى مستشفى سان فرانسيسكو العام، حيث فارق الحياة.