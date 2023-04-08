معلومات عن أسبوع الآلام 2023 .. تعلق الكنيسة «الشارات السوداء»

تحتفي الكنيسة القبطية بداية من مساء اليوم بمعايشة أسبوع الآلام 2023 والذي يعد من أقدس أيام السنة وأكثرها روحية، حيث يعتبر الخطوات الأخيرة للمسيح على الأرض بداية من دخوله أورشليم وصولاً للجلجثة يوم الصلب، بحسب الاعتقاد المسيحي.

أسبوع الآلام 2023.. الكنائس تتشح بالسواد

ومن أبرز علامات أسبوع الآلام 2023 تكتسي الكنيسة بالسواد وهي رمزية للمشاركة مع المسيح في آلامه حيث تمنع الاحتفالات والطقوس الفريحية ورفع البخور والصلاة في المذبح وتتوقف القداسات وتصلي فقط البصخات بدلا من صلوات الأجبية حيث تصلي خمس ساعات صباحية وخمس ساعات مسائية بحسب طقوس الكنيسة خلال هذه الأيام.

بداية أسبوع الآلام.. أحد الشعانين

يبدأ أسبوع الآلام 2023 بأحد الشعانين المعروف بأحد السعف نسبة لاستقبال التلاميذ السيد المسيح بأغصان الزيتون وسعف النخيل عند دخوله لأورشليم كما جاء في العهد القديم.

أيام أسبوع الآلام 2023

ويتميز كل يوم من أيام أسبوع الآلام بحدث منفرد حيث تحيي الكنيسة الخطوات الأخيرة للمسيح على الأرض من خلال القراءات وصلوات البصخة حيث يبدأ أسبوع الآلام بسبت لعازر تذكار لإقامة السيد المسيح لعازر بعد مرور أربعة أيام في القبر بمعجزة كان لها الأثر على الكثيرين.

أحد الشعانين وتحتفل فيه الكنيسة بدخول المسيح أورشليم واستقبال التلاميذ له بأغصان الزيتون وسعف النخيل كما يستقبل الملوك قديما.

اثنين البصخة تذكر الكنيسة في هذا اليوم خلال قرأتها لعن السيد المسيح لشجرة التين غير المثمرة، وتطهير الهيكل من الباعة والمشترين.

ثلاثاء البصخة يطلق عليه بعض آباء الكنيسة يوم التعليم إذ قام السيد المسيح بتعليم من خلال الأمثال ويرد على أسئلة الفريسين والصدوقيين الذين أرادوا اصطياده بكلمة، كما أخبر تلاميذه عن خراب أورشليم الذي حدث قديما بعد القيامة.

وفي أربعاء البصخة استراح المسيح في بيت عنينا وأخبر التلاميذ عن أحداث الصلب، كما اجتمعت السلطات الدينية في هذا اليوم ليدبروا لقتله واتفقوا مع يهوذا الاسخريوطي أحد تلاميذ السيد المسيح بأن يرشدهم للسيد المسيح مقابل ثلثين من الفضة، كما تذكر الكنيسة في هذا اليوم بحسب قراءات الإنجيل المرأة ساكبة الطيب على قدمي السيد المسيح ليظهر الفرق بينها وبين يهوذا.

وفي يوم خميس العهد والذي يصلي فيه لأول مرة في الهيكل بعد أحد الشعانين وفي هذا اليوم وفقا للإنجيل أسس السيد المسيح سر التناول أحد الأسرار السبعة للكنيسة كما غسل أرجل التلاميذ ليعلمهم الاتضاع، في ليلة الجمعة سلم يهوذا المسيح للسلطات لمحاكمته بتهمة التجديف.

أطول طقوس أسبوع الآلام

وأما عن الجمعة العظيمة فإن الكنيسة تصلى أطول طقس فيها على مدار السنة حيث تبدأ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وبحسب الكنيسة، ترمز كل صلاة إلى حدث في هذا اليوم إذا تشير صلاة الساعة الثالثة تشير إلى محاكمة السيد المسيح والساعة السادسة لبداية الصلب والساعة التاسعة موت المسيح والساعة الثانية عشر وقت إنزال المسيح من فوق الصليب.

وتشترك الكنيسة وشعبها في أسبوع الآلام 2023 مع المسيح في رحله آلامه كما تقال الألحان بنغمة حزينة ويسود على الأقباط خلال هذا الأسبوع الزهد الشديد في الطعام وتعليق الستائر السوداء في الكنيسة وعدم الصلاة على الموتى.