طقوس أسبوع الآلام.. ستائر سوداء وبصخات على مدار اليوم

تعد طقوس أسبوع الآلام من أبرز ما يميز هذا الأسبوع الأهم في العام لدى المسيحيين، حيث أنه أسبوع مقدس بحسب العقيدة المسيحية، به عدد كبير من الأعياد وكل يوم فيه يعبر عن قصة وموقف عاشها السيد المسيح في رحلته نحو الصلب وفداء البشرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، طقوس أسبوع الآلام في كنائس الإسكندرية والتي لا تختلف كثيراً عن أي كنائس أخرى في مصر أو حتى في بلاد المهجر وتابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كونه طقس كنسي يسير عليه الجميع.

أسبوع البصخة.. أول الطقوس

وتبرز أولى طقوس أسبوع الآلام في صلوات البصخة، حيث أنه يطلق عليه «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الأجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» بالإضافة إلى طلبة الصباح.

الستائر السوداء.. طقوس أسبوع الآلام

وتبدأ بصخة أسبوع الآلام من أحد الشعانين حتى غروب الجمعة العظيمة، حيث تشهد هذا الأسبوع اتشاح أعمدة الكنيسة بالسواد والأيقونات، بالإضافة إلى المنجلية وستر الهيكل، على أن يتم تغيير ذلك عقب غروب يوم الجمعة واستبدالها بالستائر البيضاء.

أربعاء أيوب من طقوس أسبوع الآلام

وتشهد كنائس الإسكندرية اليوم الأربعاء، أحد أهم طقوس أسبوع الآلام وهي بصخة أربعاء أيوب، حيث ترجع تسميته بـ«أربعاء أيوب» إلى أنه كان يقرأ في هذا اليوم سفر أيوب الصديق، وكذا للرموز التي يرمز بها أيوب الصديق، وكذا للرموز التي يرمز بها أيوب الصديق في آلامه للمسيح.

تسبحة البصخة.. لك القوة والمجد والبركة

وتردد الكنيسة في كل ساعة من تسبحة البصخة قبطيا وعربيا: «لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين، عمانوئيل إلهنا وملكنا، لك القوة والمجد والبركة والعزة يا ربي يسوع المسيح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الآبد، أمين».

وابتداء من صلاة الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء تقال: «ربي يسوع المسيح مخلصني الصالح»، وابتداء من ليلة الجمعة إلى نهاية يوم الجمعة يقولون: «مخلصي الصالح قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي خلاصًا مقدسا».